नई दिल्ली। अमरीका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बाद अपने पहले बयान में कहा है कि साल 2021 के अप्रैल तक देश के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्‍सीन मिल जाएगी। ट्रंप ने Pfizer की कोरोना वैक्‍सीन की तैयरियों का हवाला देते हुए कहा कि कोरेना की वैक्‍सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और हाई रिस्‍क अमरीकियों को दी जाएगी। सरकार की नीतियों और हमारे निवेश की वजह से हर नागरिक को Pfizer की वैक्‍सीन मुफ्त में मिलेगी।

Trump says Covid vaccine will be available to Americans by April



Read @ANI Story | https://t.co/VQglerNrFD pic.twitter.com/UNcNymkNcL