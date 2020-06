चीन से संबंध खत्म करने का विकल्प मौजूद, Donald Trump ने दिए 'ड्रैगन' को अलग-थलग करने के संकेत

अमेरिका ( America ) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने चीन को अलग-थलग करने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि चीन ( China ) के साथ हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने का विकल्प मौजूद है। बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ( Robert lighthizer ) ने कहा था कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। इस बात का खंडन करते हुए ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि, 'यह एंबेसडर लाइटहाइजर की गलती नहीं थी, शायद मैंने अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन चीन से पूरी तरह संबंध खत्म करने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प मौजूद हैं।

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!