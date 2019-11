बगदादी का पीछा करने वाले कुत्ते की ऐसी तस्वीर सामने आई, ट्रंप ने इसे देखकर ठहाके लगाए

वॉशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल-बगदादी पर हमले के दौरान घायल हुए सेना के एक कुत्ते को पदक से सम्मानित करते हुए दिखाने वाली एक फर्जी को तस्वीर ट्वीट किया है।

गौरतलब है कि सेना के श्वान दल ने अमरीका के विशेष बलों के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी का एक सुरंग में पीछा किया। इसके बाद शनिवार को 48 वर्षीय बगदादी मारा गया। उसने हमले के दौरान आत्मघाती बेल्ट से खुद को उड़ा लिया था।

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT