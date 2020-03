कोरोना वायरस का तांडव: अब गई मशहूर अभिनेत्री के पिता की जान, दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने दुनियाभर में आतंक मचा मचा रखा है। हाल यह है कि दुनिया की 1 अरब आबादी लॉकडाउन ( Lockdown ) में हैं, जबकि इस जानलेवा बीमारी से 13000 मौत हो चुकी हैं।

कोरोना वायरस ( Coronavirus News ) से जान गवांने वालों में चीन के बाद यूरोप का इटली देश है। इस बीच हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है।

दरअसल, ट्रांसफार्मर्स और मैन्सफील्ड पार्क जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लौहा मनवा चुकीं अभिनेत्री सोफिया माइल्स ( Sophia Myles ) के पिता पीटर माइल्स का निधन हो गया है।

RIP Peter Myles. ❤️



My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him. — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

पीटर कोरोना पॉजिटिव थे और कई दिनों से अपना इलाज करा रहे थे। अभिनेत्री सोफिया ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है।

दरअसल, पिता पीटर माइल्स के निधन के बाद अभिनेत्री सोफिया ने ट्वीट कर इसकी सूचना उनके प्रशंसकों को दी। अपने ट्वीट में सोफिया ने लिखा कि रेस्ट इन पीस पीटर माइल्स।

उन्होंने आगे लिखा कि कुछ घंटों पहले ही मेरे प्यारे पिता का निधन हो गया है, वह कोरोना पॉजिटिव थे। वहीं, अभिनेत्री के साथ घटी इस दुखद घटना के बाद उनके चाहने वालों में भारी दुख है।

My father, my brother and I . A nice memory to share given what Dad is going through now . pic.twitter.com/Gz6G3zd19E — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

इस ट्वीट से पहले सोफिया ने सोशल मीडिया पर अपने भाई और पिता के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। जबकि इससे पहले उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भर्ती पिता की तस्वीर साझा की थी।

गौरतलब है कि हॉलीवुड के इस स्टार्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट कराया है। इनमें अभिनेता टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी, अभिनेत्री रिता विलसन, ब्रिटिश अभिनेता इडरिस एल्बा के नाम शामिल हैं।

