‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम पर छाया 'आसमानी संकट', कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित

ह्यूस्टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम पर संकट के बादल छा रहे हैं। इस कार्यक्रम से पहले ह्यूस्टन में मौसम कहर बरपा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस शहर में बीते दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में उनका संबोधन सुनने के लिए 50 हजार से अधिक भारतीय समुदाय के लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

ह्यूस्टन एयरपोर्ट भी बंद

जानकारी मिल रही है कि भारी बारिश के कारण टेक्सास के कई हिस्सों में इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। यही नहीं, खराब मौसम को देखते हुए ह्यूस्टन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वह घरों से बाहर न निकलें। ह्यूस्टन बुश एयरपोर्ट ने इस अलर्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा,'एयरपोर्ट पर किसी फ्लाइट को आवाजाही बंद है। उम्मीद है कि 21 सितंबर से एयरपोर्ट पर संचालन शुरू कराया जा सकता है।

No arriving flights into Houston today, only few departing flights. Flight operations are estimated to resume tomorrow afternoon per the FAA. Will update if that changes to an earlier time. Check w/ airline on flight status. Roadways approaching IAH are clear at this time. pic.twitter.com/FDXH4JnhQl