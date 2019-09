पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री जयशंकर, बोले- टेररिस्तान से बात करने में दिक्कत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। आतंकी संगठन जैश ने पीएम मोदी और NSA अजीत डोभाल को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्तान की संज्ञा दी है। जयशंकर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे टेररिस्तान से बात करने में परेशानी है।

बीजेपी को इस राज्य में लगा करारा झटका, इतने साल पुरानी दोस्ती में दरार के बाद अमित शाह ने कर दिया...

EAM Dr S Jaishankar, in New York: Because you had a provision (Article 370) which stated essentially local ownership of property, there was no investments from outside. A lot of economic changes you see in the rest of India, the businesses you see, they're past Kashmir.(file pic) pic.twitter.com/MriC9NPXPK