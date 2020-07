France: 15वीं सदी में बने कैथेड्रल में लगी भीषण आग के पीछे साजिश का अंदेशा, सरकार कर रही जांच

नांत। फ्रांस के पश्चिम शहर नांत में स्थित सेंट पीटर एवं सेंट पॉल कैथेड्रल में शनिवार को लगी भीषण आग के पीछे किसी साजिश का अंदेशा हो रहा है। सरकार इसकी जांच कर रही है। पहले इसे किसी हादसे के रूप में देखा जा रहा था मगर अब संदेह जताया है कि यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। अभियोजकों का कहना है कि चर्च में तीन अलग-अलग जगह पर लगी आग दर्शाती है कि यह एक साजिश भी हो सकती है। हालांकी इसकी जांच पुलिस कर रही है।

गौरतलब है कि शनिवार को चारों तरफ आग की लपटें देखी गईं। धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया। आग पर काबू पाने में बड़ी संख्या में दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। फ्रांस की सरकार ने गॉथिक शैली में 15वीं सदी में बने इस कैथेड्रल में आग लगने की घटना की जांच का आदेश दिया है। सिटी हॉल के एक अधिकारी के अनुसार गॉथिक शैली में बने इस कैथेड्रल के अंदर शनिवार की सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। सरकर इसकी जांच के आदेश दिए हैं।

