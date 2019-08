भारत-पाक मुद्दा: मध्यस्थता पेशकश पर मोदी का ट्रंप को दो टूक जवाब- कृपया आप कष्ट न करें

पेरिस। फ्रांस ( France ) के बे ऑफ बिसके स्थित रिसॉर्ट टाउन बियारिट्ज ( Biarritz ) में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन ( G7 summit 2019 ) में पीएम मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों को लेकर ट्रंप से बातचीत की।

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान कश्मीर का भी मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने इस वैश्विक मंच से साफ कर दिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत-पाकिस्तान के बीच का है। इस मामले पर किसी भी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है और नहीं भारत को मंजूर है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक साथ थे और मुझे विश्वास है कि हम अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और साथ में उन्हें हल कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मौका मिलता है तो हम मिलते हैं। कई विषयों पर गहराई से बातचीत होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में चुनाव के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ( Imran Khan ) से फोन पर बातचीत की थी। उस दौरान मैंने कहा था कि भारत-पाकिस्तान को मिलकर गरीबी और अशिक्षा से लड़ें।

ट्रंप ने कहा कि हमने कल रात कश्मीर के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री (मोदी) को वास्तव में लगता है कि सबकुछ (कश्मीर) उनके नियंत्रण में है। वे पाकिस्तान के साथ बात करते हैं और मुझे यकीन है कि वे कुछ ऐसा कर पाएंगे जो बहुत अच्छा होगा।

#WATCH: US President Donald Trump during bilateral meet with PM Modi at #G7Summit says,"We spoke last night about Kashmir, Prime Minister really feels he has it under control. They speak with Pakistan and I'm sure that they will be able to do something that will be very good." pic.twitter.com/FhydcW4uK1