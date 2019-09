न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तानी पीएम, 27 सितंबर को होगा PM मोदी-इमरान खान का आमना-सामना!

इस्लामाबाद। पाकिस्ताने के प्रधानमंत्री इमरान खान एक हफ्ते लंबे दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र में हिस्सा लेने यहां पहुंचे इमरान खान का संयुक्त राष्ट्र राजदूत मालेहा लोधी, देश के दूत अमरीकी असद मजीद खान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया।

कश्मीर मुद्दा उठाएंगे इमरान खान

इस दौरे पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, वित्त मामलों के सलाहकार हाफिज शेख और विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों के विशेष सहायक जुल्फिकार अब्बास बुखारी भी इमरान के साथ हैं। ऐसी पूरी संभावना है कि UNGA सत्र में अपने संबोधन के दौरान खान कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे। पाक विदेश कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 'इमरान खान जम्मू-कश्मीर मुद्दे और इसके मौजूदा मानवाधिकार और संबंधित आयामों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण और स्थिति से अवगत कराएंगे।'

पीएम मोदी और इमरान खान का आमना सामना

आपको बता दें कि 27 सिंतबर को पीएम मोदी के संबोधन के बाद इमरान खान का संबोधन होगा। आशंका है कि इस दौरान दोनों का आमना-सामना हो सकता है। जहां एक तरफ इमरान कश्मीर मुद्दे का राग अलापेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी, आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ PoK, बलूच में मानवाधिकार के मसले पर पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे।

