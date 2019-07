इमरान खान के स्वागत में नहीं आया कोई अमरीकी अधिकारी, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

वाशिंगटन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan ) अपने तीन दिवसीय अमरीकी दौरे के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। शनिवार को कतर एयरवेज की कमर्शियल फ्लाइट से अमरीका ( Imran Khan US Visit ) पहुंचे इमरान को रिसीव करने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एयरपोर्ट आए। इस दौरान अमरीका का कोई बड़ा स्टेट ऑफिसर इमरान के स्वागत के लिए नहीं आया। सोशल मीडिया पर इस कारण अब पाक पीएम जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

PTI के आधिकारिक अकाउंट ने शेयर किया वीडियो

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर इमरान के आगमन की वीडियो साझा किया। वीडियो में देखा जा रहा है कि इमरान के स्वागत में अमरीकी राजदूत और पाक विदेश मंत्री पहुंचे थे। साथ ही, वीडियो में देखा जा सकता है कि खान अन्य आम यात्रियों की ही तरह फ्लाइट से निकले। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो रिट्वीट इमरान खान का मजाक बनाया।

And the moment that everyone has been waiting for is here; Prime Minister Khan lands in US for a 3-day official visit upon POTUS @realDonaldTrump ‘s invitation. Foreign Minister @SMQureshiPTI who is already in US receives PM Khan. On way to Pakistan House now!



#PMIKVisitingUS pic.twitter.com/JTnPBNlaCc — PTI (@PTIofficial) July 20, 2019

सोशल मीडिया पर उड़ रहा इमरान का मजाक

कई यूजरों ने इस पर कमेंट किया। कई ने इसे पाक के आतंक समर्थन का नतीजा बताया, तो कुछ ने वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला बताकर इमरान की चुटकी ली। एक यूजर ने लिखा, 'देखिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का अमेरिका में किस ‘सादगी’ के साथ स्वागत हुआ है! वे क़तर एयरवेज़ से पहुँचे। लिवाने आए अमेरिकी और पाकिस्तानी राजनयिकों ने फेरी बस में उनका स्वागत किया। पाक अंबेसी ने ख़ुद ही इस वीडियो को ट्वीट किया है। इमदाद लेना हो तो ऐसे ही जाना पड़ता है!'

No US official were present to receive PM @ImranKhanPTI at IAD airport. Neither IK recieved any state protocol. pic.twitter.com/WP1rV8XfjG — Fawad Rehman (@fawadrehman) July 20, 2019

देखिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का अमेरिका में किस ‘सादगी’ के साथ स्वागत हुआ है!



वे क़तर एयरवेज़ से पहुँचे। लिवाने आए अमेरिकी और पाकिस्तानी राजनयिकों ने फेरी बस में उनका स्वागत किया। पाक अंबेसी ने ख़ुद ही इस वीडियो को ट्वीट किया है।



इमदाद लेना हो तो ऐसे ही जाना पड़ता है! 🤔 https://t.co/iQu3pwbEOF — Umashankar Singh (@umashankarsingh) July 21, 2019

Pakistan kitna bhikari country ho gaya hai ki uskey pas khud ka Plane nahi hai 🤔



This is the result of sponsoring terrorist organisations including Pak army — Sheikh Faisal (@thinksFaisal) July 21, 2019

एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए इसे रेड कार्पेट स्वागत बताया। वहीं एक ने लिखा, 'रखे परमाणु बम हो , लेकिन स्वागत तुम लोगो का ऐसे होता है जैसे राइफल रखने वाले देश हो।'

Wow...Red Carpet welcome by very Senior US Officials.. — Sumesh Pillai (@AyanPillai) July 21, 2019

रखे परमाणु बम हो , लेकिन स्वागत तुम लोगो का ऐसे होता है जैसे राइफल रखने वाले देश हो — Pradip Tiwari (@tiwaripradip34) July 21, 2019

कुमार विश्वास ने भी किया ट्वीट

पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कुमार विश्वास ने भी वीडियो शेयर कर इमरान पर तंज कसा। विश्वास ने लिखा कि, 'खैरात में हथियार और पैसे मिलते होंगे, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है।'

Khairaat mein Hathiyaar aur Dollar Milte hain @ImranKhanPTI Shahab, Khairaat mein Izzat nahi milti 😂 Wo kamaani padti hai 😍🇮🇳 https://t.co/68yJCIzcNm — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) July 21, 2019

हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने पाक पीएम को ट्रोल करने वालों और अमरीका पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने इसे अमरीका की बेइज्जती बताया। उन्होंने लिखा, 'उन्होंने (इमरान खान ने) अपने देश का पैसा बचाया। वह अपने साथ ईगो लेकर नहीं चलते जैसा ज्यादातर 'नेता' करते हैं। एक बार फिर मुझे बताएं कि यह कैसे एक बुरी चीज है। यह अमरीका की सत्ता पर कठोर आघात करता है न कि इमरान खान पर।' बता दें कि आर्थिक मंदी में खर्च कटौती के कारण इमरान खान ने सामान्य कमर्शल फ्लाइट ली और वह इस यात्रा के दौरान अमरीका में स्थित पाकिस्तान के राजनयिक आवास पर ही रुकेंगे।

He saved his country money it didn’t need to spend AND didn’t wear his ego on his sleeve like most “leaders” do. Remind me again why that’s a bad thing. This reflects badly on the American establishment rather than on @ImranKhanPTI IMO. https://t.co/A8drk4VlqM — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 21, 2019

