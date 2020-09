वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप पर जो बिडेन भारी पड़े हैं। बहस के बाद आए ताजा सर्वेक्षण में राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप प‍िछड़ते हुए दिखाई दिए। सीबीएस न्‍यूज के सर्वेक्षण के अनुसार 48 फीसदी लोगों ने माना कि बिडेन ने डिबेट में जीत दर्ज की है। वहीं 41 प्रतिशत लोगों का कहना है कि डोनाल्‍ड ट्रंप बहस में आगे रहे हैं। वहीं कई लोगों से सर्वे में पूरी बहस को निगेटिव बताया है।

प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने के बाद अच्‍छा या खराब महसूस करने के सवाल को लेकर 69 प्रतिशत लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि इस डिबेट में कई बार ट्रंप और बिडेन उलझते हुए दिखाई दिए। नौबत 'शट अप' कहने तक पहुंच गई। बहस के दौरान दोनों ही नेता एक-दूसरे की बातें काटते हुए दिखाई दिए। एक बार बिडेन ने भड़काकर कहा, 'क्‍या आप चुप रहेंगे।' सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस डिबेट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।

This is just sad! Donald Trump is very immature, consistently interrupting the vise President Biden. Hopefully he doesn’t win this election! We need 2021 to start off on a good note please🥺! pic.twitter.com/yLeVMH3Huw — 🌙 (@xxriveraa) September 30, 2020

myb I'm a rusty debater but Trump won this game. Joe ended up arguing with Trump about personal things rather than policy and this is exactly what Donald wanted imo.. pic.twitter.com/6YOe6IyPu8 — NGEZHA (@GURUNDORO_72) September 30, 2020

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर ने डिबेट के दौरान ट्रंप पर निशाना साधा। उनका कहना था ट्रंप काफी इम्मेच्योर हैं। पूरी बहस के दौरान वह जो बिडेन को टोकते रहते हैं। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना है कि बिडेन अंत तक निजी मामलों को उठाते रहे। जब कि उन्हें देश के मामले उठाने चाहिए थे।

एक यूजर ने ट्रंप के मास्क न पहनने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ उनके परिवार ने भी मास्क को लगाया नहीं था। एक यूजर ने ट्रंप को अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति करार दिया। जैसा की बिडेन ने अपने भाषण में कहा।

एक-दूसरे के परिवार पर जमकर निशाना साधा

बिडेन ने बहस में कहा कि अब तक जो कुछ भी ट्रंप कह रहे हैं वह सब झूठ है। वे डिबेट में उनके झूठ को बताने के लिए नहीं आए हैं। बिडेन ने कहा कि सभी जानते हैं कि ट्रंप एक झूठे हैं। इस दौरान बिडेन और ट्रंप ने एक-दूसरे के परिवार पर जमकर निशाना साधा।

There's nobody in the political sphere who is as much of a POS as Donald Trump, and nobody less qualified to be President. That's why lame ass Biden gets my vote. — Zer0Doxy (@ZeroDoxy) September 30, 2020

बिडेन ने कोरोना वायरस को लेकर भी ट्रंप को घेरा। उन्होंने कहा कि यह वही शख्स हैं जो यह दावा कर रहे थे कि ईस्‍टर तक कोरोना का खात्मा कर देंगे। उन्‍होंने कहा कि महामारी में बड़ी संख्‍या में लोग मारे गए हैं। अगर बेहतर तरह से और तेजी से काम हुआ होता तो इतने लोग नहीं मरते। अभी भी तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो और भी लोग मर सकते हैं। डेमोक्रेट नेता ने ट्रंप को अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया।