भारत और यूके मिलकर बनाएंगे एआई का संयुक्त केंद्र

नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलकर एआई का संयुक्त केंद्र बनाएंगे। आईआईटी-आईएसएम धनबाद में यूके की मदद से एक नए उपग्रह परिसर की स्थापना भी होगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री किन स्टार्मर के भारत दौरे पर बातचीत के दौरान कई नतीजे निकले हैं, जिसमे गुजरात के गिफ्ट सिटी में सरे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।