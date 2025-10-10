Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

image

Navneet Mishra

Oct 10, 2025

नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलकर एआई का संयुक्त केंद्र बनाएंगे। आईआईटी-आईएसएम धनबाद में यूके की मदद से एक नए उपग्रह परिसर की स्थापना भी होगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री किन स्टार्मर के भारत दौरे पर बातचीत के दौरान कई नतीजे निकले हैं, जिसमे गुजरात के गिफ्ट सिटी में सरे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

नतीजों की लिस्ट

प्रौद्योगिकी और नवाचार

1. भारत-यूके कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र की स्थापना।

2. एआई के लिए भारत-यूके संयुक्त केंद्र की स्थापना।

3. यूके-भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला के दूसरे चरण का शुभारंभ तथा आईआईटी-आईएसएम धनबाद में एक नए उपग्रह परिसर की स्थापना

4. हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड की स्थापना।

शिक्षा

5. बेंगलुरु में लैंकेस्टर विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए आशय पत्र

6. गिफ्ट सिटी में सरे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी।

 व्यापार और निवेश

7. पुनर्गठित भारत-यूके सीईओ फोरम की उद्घाटन बैठक।

8. भारत-यूके संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेईटीसीओ) का पुनर्गठन, जो सीईटीए के कार्यान्वयन में सहायता करेगा तथा दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

9. जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फंड में एक नया संयुक्त निवेश, जो जलवायु प्रौद्योगिकी और एआई जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए यूके सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन के तहत एक रणनीतिक पहल है।

जलवायु, स्वास्थ्य और अनुसंधान

10. जैव-चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ।

11. अपतटीय पवन कार्यबल की स्थापना।

12. स्वास्थ्य अनुसंधान पर आईसीएमआर और एनआईएचआर, यूनाइटेड किंगडम के बीच आशय पत्र (एलओआई)।

10 Oct 2025 04:57 pm

भारत और यूके मिलकर बनाएंगे एआई का संयुक्त केंद्र

