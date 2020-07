India Ideas Summit: माइक पोम्पियो ने China पर किया वार, कहा- America की विदेश नीति में भारत अहम

नई दिल्ली। अमरीका ( America ) ने एक बार फिर से चीन पर करारा हमला बोला है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गलवान वैली ( Galwan Valley ) में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ( Communist Party of China ) एक खतरा है।

इंडिया आयडियाज सम्मेलन ( India Ideas Summit ) में बोलते हुए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( US Secretary of State Mike Pompeo ) ने कहा अमरीका चीन पर अपनी निर्भरता कम करेगा। विशेष तौर पर दवाओं के क्षेत्र में अमरीका आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

Mike Pompeo ने दिया संकेत, चीन के खतरों से निपटने के लिए यूरोप से शिफ्ट होगी अमरीकी सेना

उन्होंने कहा कि भारत के पास सुनहरा मौका है कि चीनी कंपनियों ( Chinese Company ) पर अपनी आत्मनिर्भरता कन करे और चीन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अपने यहां आकर्षित करे। उन्होंने कहा कि अमरीका ने भारत की सुरक्षा के मसले पर हमेशा समर्थन दिया है।

We have really transformed a strategic partnership into a comprehensive global strategic partnership, and as the PM said recently, what may be the most important relationship of the 21st century: Kenneth Juster, US Ambassador to India, at India Ideas Summit pic.twitter.com/8yfJfTdXNh