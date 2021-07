आज अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी भारतवंशी सिरीषा, जानिए मिशन की पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली। अंतरिक्ष में एक और भारतवंशी ऊंची उड़ान की ओर बढ़ रहा है। भारतवंशी सिरीषा बांदला रविवार को वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप यूनिटी में अंतरिक्ष में जाएंगी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद 34 साल की सिरीषा अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतवंशी महिला होंगी। यूनिटी 22 नामक इस मिशन में वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेनसन सहित छह लोगों के क्रू में सिरीषा भी शामिल हैं। भारतीय समयानुसार रविवार शाम साढ़े छह बजे यूनिटी अमरीका के न्यू मैक्सिको के स्पेसपोर्ट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। इस संबंध में ट्वीट करते हुए वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर भी लिखा था, "हमारे एक्सपर्ट क्रू मेम्बर्स सिरीषा बांदला, कोलिन बेनेट और बेथ मोजेज का Unity22 टेस्ट फ्लाइट में स्वागत है। रविवार को इसे लाइव देखें"

Welcome Sirisha Bandla, Colin Bennett, and Beth Moses — our expert crew members joining @richardbranson on our #Unity22 test flight. Watch LIVE this Sunday at https://t.co/5UalYT7Hjb. @SirishaBandla @VGChiefTrainer pic.twitter.com/F4ZrGnH3vo