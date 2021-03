भारत से कोरेाना वैक्सीन मिलने पर इंटरनेशनल क्रिकेटर क्रिस गेल ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा - धन्यवाद

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। इस महामारी से पार पाने के लिए भारत न केवल अपने देश के लोगों को बाहर निकालने की मुहिम में जुटा है, बल्कि दुनिया के देशों को भी मानवीय सहायता योजना के तहत मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया करा रहा है। इस योजना के तहत भारत की ओर से जमैका को भी वैक्सीन की खेप भेज गई है। भारत के इस पहल पर इंटरनेशनल क्रिकेटर क्रिस गेल ने बड़ा बयान दिया है।

Jamaican cricketer Chris Gayle thanks India for sending COVID19 vaccines to Jamaica



"PM Modi, the Government of India and the people of India, I want to thank you all for your donation of the vaccine to Jamaica. We appreciate it," he says pic.twitter.com/8iSa3yhYcs