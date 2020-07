Iran ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाई, अमरीकी युद्धपोत की डमी बनाकर मिसाइल से उड़ाया

तेहरान। बीते दिनों ईरान (Iran) के एक यात्री विमान को खतरनाक तरीके से सीरिया के हवाई क्षेत्र में अमरीकी लड़ाकू विमानों ने घेर लिया था। इस दौरान पायलट को टक्‍कर से बचने के लिए मजबूरन अपना रास्‍ता बदलना पड़ा। बताया जा रहा अगर यह टक्‍कर होती जाती तो बड़ी संख्‍या में यात्री हताहत हो सकते थे। इस मामले को लेकर ईरान और अमरीका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा अमरीका की हरकत के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया है। उसने एक वीडियो जारी किया है, इसमें समुद्र में अमरीकी युद्धपोत (US Aircraft carrier) जैसी दिखने वाली एक डमी (Missile attack) को तैयार कर, उसे मिसाइल से निशाना बनाया है।

#Iran's IRGC is holding naval war games.



However, their forces can't even target, let alone destroy, a mock/fake Nimitz aircraft carrier.



Even the anchorman is left with out words. pic.twitter.com/uGoSGCfi1n