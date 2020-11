Joe Biden 46th US President: डोनाल्ड ट्रंप को मात, जो बाइडन होंगे अमरीका के अगले राष्ट्रपति

वॉशिंगटन। लंबी गिनती के बाद आखिरकार अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे सामने आ ही गए। वाइट हाउस की कमान डेमोक्रैट उम्मीदवार जो बाइडन को मिलनी तय है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ पेंसिल्वेनिया अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्हें जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके हैं।

CNN projects #JoeBiden will be the next US President pic.twitter.com/YOcgnkbolj