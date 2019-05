पीएम मोदी की जीत पर दुनिया भर से आ रहे हैं संदेश, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दी बधाई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार जीत की ओर आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुनियाभर के तमाम देश पीएम मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। इसमें रूस , जापान , अफगानिस्तान , इजराइल , भूटान, नेपाल, श्रीलंका आदि तमाम देश शामिल हैं। इन देशों के प्रमुखों व राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन कर या फिर ट्वीट कर बधाई दी है।

रूस ( Russia ) के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ( President Vladimir Putin ) ने पीएम मोदी को पहले टेलीग्राम कर बधाई दी। इसके बाद फोन पर भी प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। तो वहीं जापान ( japan ) के प्रधानमंत्री शिंजा आबे ( PM Shinzo Abe ) ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए आम चुनाव में प्रचंड जीत को लेकर बधाई दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अबु धाबी के प्रिंस शेख बिन जायद ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। साथ ही वियतनाम के प्रधानमंत्री Nguyen Xuan Phuc ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा है।

Prime Minister of Vietnam Nguyen Xuan Phuc has written to PM Narendra Modi congratulating him. #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/z6YzxfLd18 — ANI (@ANI) May 23, 2019

Bangladeshi PM Sheikh Hasina has sent a congratulatory message to PM Narendra Modi. #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/DpfOkOkmRf — ANI (@ANI) May 23, 2019

Japanese PM Shinzō Abe congratulates PM Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/gd8RE9cfcC — ANI (@ANI) May 23, 2019

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी को आम चुनाव 2019 में भारी जीत पर बधाई दी है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दी बधाई

अफगानिस्तान ( Afghanistan ) के राष्ट्रपति अशरफ गनी ( President Ashraf Ghani ) ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा 'भारत के लोगों से मजबूत जनादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। सरकार और अफगानिस्तान के लोग हमारे दो लोकतंत्रों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं।’

Afghanistan President Ashraf Ghani tweets, "Congratulations to Prime Minister Narendra Modi on a strong mandate from the people of India. The government & the people of Afghanistan look forward to expanding cooperation between our two democracies" #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/pql5Ge7rJx — ANI (@ANI) May 23, 2019

King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck congratulates Prime Minister Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/LzXRKmV0Zx — ANI (@ANI) May 23, 2019

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दी जीत की बधाई

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को बधाई दी है। भूटान ( Bhutan ) के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ( Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ) ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश दिया है। वांगचुक ने फोन कर पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। इससे पहले इजराइल और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'भारत और इजराइल के बीच हमारी दोस्ती को मजबूत करना जारी रहेगा’। इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम विक्रमसिंघे ने ट्वीट करते हुए लिखा 'शानदार जीत पर # नरेंद्रमोदी को बधाई! हम आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं।’ इसके अलावे मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, मोरिशस आदि देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।

Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu congratulates Prime Minister #NarendraModi, says, "will continue to strengthen our friendship between India and Israel". pic.twitter.com/zF9o2iHadE — ANI (@ANI) May 23, 2019

Prime Minister of Sri Lanka ranil wickremesinghe tweets, "Congratulations to #NarendraModi on a magnificent victory! We look forward to working closely with you." (file pic) pic.twitter.com/J8W6EvgLVl — ANI (@ANI) May 23, 2019

Singapore’s Emeritus Senior Minister and former Prime Minister Goh Chok Tong has written a congratulatory letter to PM Narendra Modi. #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/Cxy9IfHxaO — ANI (@ANI) May 23, 2019

सिंगापुर के एमेरिटस के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक बधाई पत्र एक बधाई पत्र लिखते हुए लोकसभा चुनाव में भारी जीत की बधाई दी है।

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.