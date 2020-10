मिशेल ओबामा ने Donald Trump को आयोग्य बताया, जनता से सोच समझकर मतदान की अपील की

वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में अब एक माह भी शेष नहीं रह गया है। दोनों पार्टियों की ओर धुआंधार प्रचार जारी है। मंगलवार को डेमोक्रेट की ओर से बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा (Michelle Obama) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर तीखे हमले किए। उन पर नस्लवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि देश में स्थिरता लाने के लिए सोच-समझकर मतदान करना चाहिए।

डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के पक्ष में मिशेल ने एक 24 मिनट का लंबा वीडियो तैयार किया है। इसमें उन्होंने बेहद भावनात्मक अपील की। उन्होंने अमरीकियों से कहा कि देश बेहद खराब स्थिति में है। ऐसे में मतदाताओं को पता होना चाहिए कि क्या दांव पर लगा है।

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy