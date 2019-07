2020 से पहले अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की संख्या कम करना चाहते हैं ट्रंप: माइक पोम्पियो

वाशिंगटन। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी सैनिकों ( US army in Afghanistan ) को लेकर US के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( Mike Pompeo ) ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। पोम्पियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले युद्धग्रस्त क्षेत्र में अमरीकी सैनिकों की संख्या कम करने का आदेश दिया है।

पोम्पियो ने मीडिया को बताया ट्रंप के निर्देश

विदेश मंत्री पोम्पियो ने इकोनॉमिक क्लब ऑफ वाशिंगटन में यह बयान दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2016 राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने का वादा किया था। ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनके कार्यकाल में अमरीका की सबसे लंबी लड़ाई खत्म कर दी जाएगी। क्लब में पोम्पियो से इस बारे में सवाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्रंप से मिले निर्देश के बारे में जानकारी दी।

अमरीकी विदेश मंत्री से मिले इमरान खान, पोम्पियो ने आतंकवाद पर की दो टूक बात

पोम्पियो ने आगे कहा, 'इस मामले में ट्रंप स्पष्ट रहे हैं: अंतहीन युद्ध समाप्त करें, कम करें, खत्म करें।' ट्रंप के निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, 'यह सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र में लड़ाकू बलों की जरूरत कम हो गई है।'

Militants control large swathes of territory, despite 20 years of presence of #US-led forces in the countryhttps://t.co/DK60N4gsIx