कोरोना संकट: पाकिस्तान के सिंध में लॉकडाउन को लागू कराने गए पुलिसकर्मियों को पीटा

लाहौर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना वायरस का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए कड़े एहतियात बरत रहा है। यहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब यहां शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिसकर्मियों की पिटाई हो गई।

People who wanted to offer Friday prayers were stopped by police in Karachi in accordance with the government’s directive to stay home to contain the spread of coronavirus - they then proceeded to manhandle the police pic.twitter.com/afXtaSAGQQ