West Africa: सेनेगल में बडा़ हादसा, नाव डूबने से 140 से ज्यादा प्रवासियों की मौत

नई दिल्ली। वेस्ट अफ्रिकाय के सेनेगल से बडी़ खबर सामने आ रही है। सेनेगल तट पर जहाज के डूबने से 140 से ज्यादा प्रवासियों की मौत हो गई है। इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन (आईओएम) ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय जहाज तकरीबन 200 लोग मौजूद थे।

At least 140 people have drowned after a vessel sank off the Senegalese coast, the deadliest shipwreck recorded in 2020.



IOM is deeply saddened by this tragedy, which follows four shipwrecks recorded in the Central Mediterranean last week: https://t.co/Cz9zQU3dwi pic.twitter.com/Ee9XmQni87