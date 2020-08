63 दिन बिताने के बाद NASA के अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे, 45 वर्षों में ऐसा पहला मौका

केप केनवरल। अमरीकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स (Space-X) के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए नासा के दो अंतरिक्ष यात्री रविवार को समुद्र में उतरे। अंतरिक्ष में करीब दो माह यानी 63 दिन का समय बिताने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री मैक्सिको की खाड़ी में उतरे। 45 वर्षों में ये पहला मौका था जब नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा। इसके साथ ही स्पेस एक्स के अगले अभियान का रास्ता भी साफ हो गया है।

अंतरिक्ष यात्रियों के वापस आने पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धन्यवाद दिया। ट्वीट कर कहा, 'दो महीने के सफल मिशन के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं, सभी को धन्यवाद!'

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P