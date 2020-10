ट्रंप के चुनावी कैंपेन में भारत और पाकिस्तान की उठी बात, कुछ इस तरह का आया बयान

नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) का प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। चुनावी कैंपेन में ट्रंप की ओर से कई कई बुद्घिजीवी और पूर्व राजनयिक भी प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के साथ अमरीकी संबंधों को लेकर भी काफी बयान सामने आ रहे हैं। एक चुनावी में कैंपेन में जहां ट्रंप की ओर से प्रचार में अमरीकी पूर्व राजनयिक निक्की हैले ( Nikki Haley ) की ओर से काफी भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उनके संबंधों पर खुलकर विचार व्यक्त किए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है।

पाकिस्तान को बिलियन डॉलर देना बंद

निक्की हैले की ओर से पाकिस्तान के लिए कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बिलियन डॉलर देना बंद दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को शरण दिए हुए हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी राष्ट्रपति की ओर से यह निर्णय लिया गया है। जब से ट्रंप का शासन अमरीका में आया है तब से आतंकवादियों खासकर पाकिस्तान के अमरीकी राष्ट्रपति सख्त ही दिए हैं।

