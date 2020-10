इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने कबूला, पाकिस्तान ने कराया पुलवामा हमला

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) के संघीय मंत्री फवाद चौधरी ( Fawad Chaudhary ) ने एक बार फिर बड़ा दावा किया हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में सबको चौंकाते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमला इमरान खान सरकार की बड़ी सफलताओं में गिना जाएगा। इमरान के मंत्री ने कहा है कि यह हमारी सरकारी ऐसी उपलब्धि है जो भारत के खिलाफ इतिहास में याद किया जाएगा। बता दें कि फवाद के इस बयान से भारत सरकार को पाक के खिलाफ नया हथियार मिल गया है।

#WATCH: Pakistan's Federal Minister Fawad Choudhry, in the National Assembly, says Pulwama was a great achievement under Imran Khan's leadership. pic.twitter.com/qnJNnWvmqP