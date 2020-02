पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन-शादी के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीयों ने लंदन में उठाई आवाज

लंदन। पाकिस्तान ( Pakistan ) में अल्पसंख्यकों ( Minorities ) की बुरी हालत किसी से छिपी नहीं है। देश के कई प्रांतों से अल्पसंख्यकों के जबरन धर्म परिवर्तन ( Forced conversion ) और विवाह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद से भारत ने इसकी काफी आलोचना की। अब इसके खिलाफ उठी आवाज लंदन तक पहुंच चुकी है।

United Kingdom: Members of Indian diaspora protest outside United Nations office in London, seeking justice for Mehak Kumari, a minor Hindu girl who was reportedly forcibly converted to Islam&married to Muslim man in Sindh. pic.twitter.com/bTlKtTMwod