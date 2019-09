लंदन में पाक प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया, कश्मीर की आजादी के नारे लगाए

इस्लामाबाद। लंदन में मंगलवार को पाकिस्तानी मूल के प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी ब्रिटिश प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग के सामने कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 वीं सदी का हिटलर और आतंकवादी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप कश्मीर के लोगों को चुप नहीं करा सकते हैं।

इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर रद्द की अपनी भारत यात्रा, पीएम मोदी को फोन पर दी जानकारी

It is unfortunate that London allows hooligans to use violence as a way to protest. This is the second time since 5th August that HCI has been targeted. How many more such attacks would it take for London’s Mayor and UK Police to wake up? This is unacceptable @MayorofLondon https://t.co/HZTWaYfC5a