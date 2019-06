नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 सम्मेलन ( G-20 Summit 2019 ) में अमरीका, चीन और कई अन्य सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान व्यापार में साझेदारी को बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी G-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27 जून को रवाना होंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी जी-20 समिट से इतर 10 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें फ्रांस, जापान , इंडोनेशिया, अमरीका, तुर्की, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं।

G20: अर्जेंटीना में मीडिया ने कार्टून कैरेक्टर से की पीएम मोदी की तुलना, छिड़ गया विवाद

पीएम मोदी इस दौरान BRICS के नेताओं के साथ अलग बैठक करेंगे। साथ ही साथ RIC ( Russia-India-China ) के साथ भी अहम बैठक करेंगे। बता दें कि जापान के ओसाका में 28 और 29 जून को G-20 शिखर सम्मेलन होने वाला है।

#Correction PM Modi to hold 10 bilateral meetings including France, Japan, Indonesia, US and Turkey, on the sidelines of G-20 Summit in Japan . There will also be a meeting with leaders of Brazil, Russia, India, China & South Africa (BRICS) and Russia-India-China (RIC). https://t.co/bsz9ROOTbe