हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी, जलवायु परिवर्तन पर समिट में लेंगे हिस्सा

ह्यूस्टन। अमरीका के टेक्सास का शहर ह्यूस्टन रविवार को एक मेगा शो 'हाउडी मोदी' का गवाह बना। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पीएम मोदी अपनी अमरीकी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर निकल चुके हैं। पीएम मोदी सोमवार तड़के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए।

Houston, USA: Prime Minister Narendra Modi emplanes for New York. PM Modi will attend the United Nations Secretary-General's summit on climate change. pic.twitter.com/JNW2gTL5Xa