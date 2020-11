PM मोदी ने जो बिडेन से की बात, Indo-Pacific में सहयोग और कोरोना समेत कई मुद्दों पर की चर्चा

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ( US President-elect Joe Biden ) के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने फोन पर बात करते हुए जो बिडेन को जीत की बधाई दी। हमने भारत-अमरीका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और हमारी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं (कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग) पर चर्चा की।

अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि पीएम मोदी और जो बिडेन के बीच एक सकारात्मक वार्ता हुई। बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति-इलेक्ट कमला हैरिस को जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अमरीका में भारतीय-अमरीकियों के लिए यह गर्व का क्षण है। वह प्रेरणा का स्रोत है और भारत को उसकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है।

During the conversation, PM Modi & US President-elect Biden exchanged views on global strategic partnership & Indo-Pacific region & discussed COVID-19. They also discussed role of healthcare & pharmaceuticals particularly vaccines: Taranjit Singh Sandhu, Ambassador of India to US https://t.co/ipO2Fjz0LX pic.twitter.com/venqB3xsaj

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और भारत-प्रशांत क्षेत्र पर विचारों का आदान-प्रदान किया और COVID-19 पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से टीकों की भूमिका पर भी चर्चा की।

तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि 2014 में जब पीएम मोदी अमरीका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे थे तब वीसी जो बिडेन ने पीएम मोदी के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की थी।

In 2014, when PM Modi was on his first official visit to US, it was then VC Biden who hosted official lunch for him. In 2016 during PM's address to US Congress, it was VC Biden who presided over the joint session. So they very warmly recall those interactions: Amb. of India to US pic.twitter.com/wbfLB0Vpe6