UAE की धरती से 370 पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- अब सही रास्ते पर लौटेंगे भटके नौजवान

दुबई। तीन देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर रात आबूधाबी पहुंच गए हैं। अपने UAE के यात्रा के दौरान पीएम मोदी क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी UAE के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से नवाजे जाएंगे।

United Arab Emirates: Prime Minister Narendra Modi arrives at Abu Dhabi. PM would be meeting the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to discuss bilateral, regional and international matters of mutual interest. pic.twitter.com/m5rW3yXkXH

अबूधाबी में आर्टिकल 370 पर चर्चा

अबूधाबी में मीडिया इंटरव्यू के दौरान पीएम ने आर्टिकल 370 पर भी एक बार फिर हुंकार भरी। पीएम ने कहा भारत 4 दशकों से सीमा पार जारी आतंकवाद से पीड़ित था। ऐसे में यह कदम उठाना जरूरी था। पीएम ने कहा कि आर्टिकल 370 की हमारा आंतरिक कदम है, जोकि पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है।

पीएम ने साथ ही कहा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू-कश्मीर का अकेलापन दूर होगा। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर विकसित होगा और अनुचित लाभ उठानेवालों पर रोक लगेगी। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि कश्मीर के अकेलेपन के कारण कई युवा भटककर आतंकवाद और हिंसा का रास्ता अपना रहे थे।

पीएम ने आगे भारत और यूएई के सामान्य हित की बात करते हुए कहा कि जो शक्तियां मानवता के खिलाफ काम कर रही हैं और आतंकवाद की पनाहगार बन रही हैं, उन्हें अपनी नीतियां छोड़नी होंगी। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, यूएई ने उन्हें समझा है। दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा को लेकर जबरदस्त सहयोग है।

पीएम ने साझे किए अपनी यात्रा के अपडेट्स

पीएम मोदी खुद अपने यात्रा के बारे में पल पल की खबर दे रहे हैं। UAE पहुंचने के बाद पीएम ने ट्वीट में कहा, 'अबू धाबी पहुंचा हूं।' आगे उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी देते हुए लिखा,'शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर आशान्वित हूं। उनके साथ भारत-यूएई के बीच मित्रता के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूती देना भी एजेंडे में शामिल होगा।' बता दें कि इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर चर्चा होगी।

Reached Abu Dhabi.



Looking forward to holding talks with His Highness Crown Prince @MohamedBinZayed and discussing the full range of friendship between India and UAE.



Deepening economic relations will also be on the agenda during this visit. pic.twitter.com/gpFmCeulj6