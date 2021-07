हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की गोली मारकर हत्या, पत्नी की हालत गंभीर

पोर्ट-ऑ-प्रिंस। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोसे (Jovenel Moise) की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनकी पत्नी को भी गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हैती के अंतरिम पीएम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कि राष्ट्रपति मोसे का उनके घर पर ही मर्डर हो गया है।

अज्ञात लोगों के एक समूह ने हत्या को दिया अंजाम

देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने बुधवार को बताया कि हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की हत्या को कुछ अज्ञात लोगों के एक समूह ने अंजाम दिया है। इस दौरान उनके निजी आवास पर हमला किया गया। पीएम ने बताया कि मोसे की पत्नी प्रथम महिला मार्टीन मोसे अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज जारी है।

#Haitian president Jovenel Moise was killed in a gun attack at his residence in #Pelerin neighborhood of Port-au-Prince.



Follow me - @W0lverineupdate https://t.co/qKSxP9llR8 pic.twitter.com/HE4inRY8r7