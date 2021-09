अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाइडेन और पीएम मोदी कुछ दूरी पर आस-पास बैठे दिखे। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को याद रखना चाहिए। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी के पैगाम को याद रखना है। हमें अहिंसा, सहिष्णुता को याद रखना है। व्यापार में हम एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

रिश्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बेहतरीन स्वागत के लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी हमलोगों के बीच चर्चा हुई थी और उस समय भी भारत-यूएस द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में चर्चा की थी। पीएम ने कहा कि आज आप ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।

I've long believed that US-India relationship can help us solve a lot of global challenges. In fact, back in 2006, I had said that by 2020 India & the US will be among the closest nations in the world: US President Joe Biden at the bilateral meet with PM Narendra Modi pic.twitter.com/Cu7wxaSvFU