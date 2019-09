मॉरीशस के पीएम ने भारत की कोशिश को सराहा, कहा- इसरो टीम के साथ सहयोग को तैयार

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 की असफलता को लेकर भारत एक तरफ निराश है मगर उसके प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। दुनिया के विभिन्न देशों ने भारत की इस कोशिश की प्रशंसा की है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री, प्रवीण जुगन्नुथ ने कहा कि हालांकि इस बार यह सफल लैंडिंग नहीं था। मगर इस अहम कार्यक्रम से भारत भविष्य में तकनीकि रूप से अधिक उन्नत होगा। हम भविष्य में मॉरीशस और इसरो टीम के बीच सहयोगी प्रयासों के लिए तत्पर हैं।

