प्रिंस चार्ल्स से मिल चुके मोनाको के राजकुमार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, शाही परिवार में खलबली

लंदन। कोरोना वायरस (Coronvirus) से आम हो या खास हर कोई पीड़ित है। इस वायरस की चपेट में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। चाहें राजनीतिक हस्ती हो या मनोरंजन जगत का चेहरा, इसने हर किसी को अपना शिकार बनाया हैैै। अब मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय (Albert II, Prince of Monaco) कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यहां यह बताना अहम होगा कि वह कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से मिले थे।

कुछ दिन पहले ही देशवासियों को एहतियात बरतने की सलाह देने वाले प्रिंस अल्बर्ट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। लंदन में वाटरऐड चैरिटी प्रोग्राम के दौरान प्रिंस चार्ल्स से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों साथ में एक मेज भी शेयर करते दिखे थे।

Following reports that Prince Albert of Monaco has tested positive for #coronavirus, it’s probably worth pointing out that he was in the same room as Prince Charles at a @wateraid event in London on 10 March (nine days ago).

h/t @RoyalReporter for spotting it pic.twitter.com/OoLY1fQT4c