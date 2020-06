फ्लोरिडा। एलोन मस्क (Elon Musk) की स्पेस एक्स (Space X) कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित रॉकेट ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों Astronauts के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी। मिशन को 27 मई को लॉन्च किया जाना था लेकिन अंतिम समय में मौसम खराब होने के कारण इसमें देरी हुई।

यह नौ साल बाद पहली बार है जब नासा ने 2011 में अपने अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम को बंद कर दिया था। यह भी पहली बार है कि किसी निजी अंतरिक्ष यान कंपनी ने अपने रॉकेट का इस्तेमाल इंसानों को अंतरिक्ष लेने जाने के लिए किया हो।

