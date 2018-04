नई दिल्‍ली. अमरीकी राष्‍ट्रपति बहुत जल्‍द अपनी चुनावी घोषणाओं में से एक और वादों को पूरा करेंगे। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट रूप से संकेत दे दिया है कि वह मैक्सिकन सीमा पर नेशनल गार्ड्स को तैनात करने से संबंधित नीतिगत दस्‍तावेज पर बहुत जल्‍द हस्‍ताक्षर कर देंगे। फिलहाल उन्‍होंने सीमा पर सेना की तैनाती की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान देश की जनता से वादा किया था कि अगर वो राष्‍ट्रपति बने तो अमरीका-मेक्सिको सीमा पर नेशनल गार्ड्स को तैनात कर मेक्सिको के लोगों के गैर कानूनी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे।

अमरीकी राज्‍यपालों का भी लेंगे सहयोग

अमेरीकी गृह सचिव श्रीक्रस्तजेन नेल्सन ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने रक्षा विभाग और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि वो दक्षिण-पश्चिम सीमा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स को तैनात करने के लिए राज्यपालों के साथ मिलकर काम करेंगे। आज अमरीकी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत के बाद वो अमेरिकी-मैक्सिकन सीमा पर सैनिकों की तैनाती की घोषणा कर सकते हैं। मंगलवार को बाल्टिक शिखर सम्मेलन के बाद अमरीका के पूर्व मेजर जनरल जनरल डेविड मॉरिस ने इस बात का खुलासा किया था। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि सीमा पर कितने सैनिक तैनात किए जाएंगे।

अभेद दीवार बनने तक तैनाती संभव

इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्‍हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा था कि देश की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा। उन्‍होंने कहा था कि मेक्सिको और अमरीकी सीमा पर अभेद दीवार बनाने का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक सीमा की समुचित सुरक्षा के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा। उन्‍होंने साफ कर दिया है कि वह इस मसले पर सेना का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये मंशा ट्रंप ने सीमा पर सेना की तैनाती के बारे में अपनी मंशा रक्षा मंत्री जिम मैटिस से भी साझा की है। राष्ट्रपति ने मध्य अमरीकी प्रदर्शनकारियों के एक समूह को अमरीका की सीमा की ओर मार्च करने को लेकर वहां के लोगों को चेतावनी भी दी है। इस मार्च में सबसे ज्‍यादा होंडूरास के लोग शामिल है। ट्रंप ने हाल ही में आव्रजन को लेकर अपना कड़ा रुख फिर दोहराया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया के नेताओं के साथ एक लंच सेशन के दौरान इसके संकेत दिए थे।

