बगदाद में अमरीकी दूतावास के पास तीन रॉकेट दागे, ईरान पर शक गहराया

वाशिंगटन। अमरीका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार की इराक की राजधानी बगदाद में अमरीकी दूतावास के बाहर तीन रॉकेट दागने की सूचना मिल रही है। हालांकि ये हमला किसका है, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है।

बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में स्थित अमरीकी दूतावास के पास तीन रॉकेट दागे गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सोमवार की रात करीब 12 बजे तक ग्रीन जोन में अमरीकी दूतावास के पास तीन रॉकेटों से हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। टाइग्रिस नदी पर स्थित इस ग्रीन जोन पर विद्रोही अक्सर मोटार्र और रॉकेट से हमला करते रहे हैं।

बीते दिनों हिजब्बुला विद्रोहियों द्वारा इराक में अमरीकी दूतावास पर रॉकेट से हमलों के बाद से अमरीका आक्रामक हो गया है। उसने बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमला कर ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और कुर्दिश विद्रोहियों के कमांडर को मार गिराया था।

