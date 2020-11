यूएई ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका, वीजा जारी करने पर लगाई रोक

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार के एक अहम फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को नया यात्रा वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे सउदी अरब के बाद किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की ओर से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद से यह आशंका भी जताई जा रही है कि यूएई सरकार वहां रहने वाले पाक नागरिकों को वापस इस्लामाबाद जाने का आदेश दे सकती है।

Pakistan Foreign Office Spokesperson Zahid Hafeez Chaudhri says UAE has temporarily suspended the issuance of new visit visas until further announcement for 12 countries, including Pakistan. He said the suspension is not applicable on already issued visas: Pakistan media