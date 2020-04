यूएन महासचिव की अपील, विश्व स्वास्थ्य दिवस मेडिकल कर्मियों को समर्पित हो

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कि यह 'बहुत कठिन समय' है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम दुनिया भर में नर्सों और दाइयों को समर्पित है।

गुटेरेस ने कहा कि दुनिया उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों की आभारी है,जो कोरोनो वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस हम सभी के लिए बहुत कठिन समय है। # COVID19 महामारी से लड़ने वाले अपने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की तुलना में पहले से अधिक आभारी हैं। आप हमें गौरवान्वित करते हैं और आप हमें प्रेरित करते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं। गुटेरेस ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा।

World Health Day this year comes at a very difficult time for all of us.



We are more grateful than ever to all of our health workers fighting the #COVID19 pandemic.



You make us proud and you inspire us.



We stand with you and we count on you. pic.twitter.com/laENQX4HfK