US Election : मतगणना जारी, ट्रंप और बिडेन में कांटे की टक्कर

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमरीका में मतदान के बाद मतगणना का काम जारी है। इस बार अमरीकी चुनाव ( America Election ) में जमकर वोटिंग हुई है। कुछ राज्यों में मतगणना के परिणाम आ गए हैं। जबकि अहम राज्यों से अभी रूझान आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल रिपब्लिकन प्रत्याशी व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Republican candidate and President Donald Trump Donald Trump ) और डेमोक्रैट प्रत्याशी जो बाइडेन ( Democrat candidate jo Biden ) में कांटे की टक्कर है।

US President #DonaldTrump wins Tennessee and West Virginia in addition to Oklahoma, Kentucky and Indiana: Reuters #USAElections2020 https://t.co/YptPWgtrgW