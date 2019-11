डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका! महाभियोग प्रक्रिया में अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ रिकॉर्ड वोटिंग

न्यूयॉर्क। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग के लिए गुरुवार को सदन में वोटिंग कराई गई। अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने जांच को औपचारिक रूप देने के लिए वोट डाला। इस दौरान 232-196 के अनुपात में वोटिंग की गई। इस वोटिंग के बाद ट्रंप की मुसीबतें और बढ़ेंगी। आपको बता दें कि यह पहला मौका था, हाऊस चैंबर ऐसी किसी इन्कॉवयरी के लिए वोट कर रहा था।

US House of Representatives formalizes President Donald Trump's impeachment process in landmark vote: AFP news agency (file pic) pic.twitter.com/PMZstM8CcQ