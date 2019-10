ट्रंप ने तुर्की को दी धमकी, कहा-हद पार की तो वह उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डूबो देंगे

वाशिंगटन। सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के बाद अब अमरीका के सामने नई समस्या आ गई है। सीरिया और तुर्की की सीमा पर तैनात अमरीकी सैनिकों पर खतरा मंडराने लगा है। तुर्की को कभी इन पर कार्रवाई कर सकती है। इस मामले को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर उसने सीरिया के मामले में हद पार की तो वह उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की को मौजूदा स्थिति से खुद ही निपटना होगा।

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...