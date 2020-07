पीएम मोदी के बधाई संदेश से खुश हुए Donald Trump, बोले- अमरीका भारत से प्यार करता है

नई दिल्ली। अमरीका रविववार को अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अमरीका को बधाई संदेश भेजा था। उन्होंने अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी टि्वटर पर पीएम मोदी का आभार प्रकट कर उन्हें धन्यवाद लिखा। पीएम मोदी के बधाई संदेश पर रिप्लाई करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'थैंक्यू मेरे दोस्त। अमरीका भारत से प्यार करता है!'

Thank you my friend. America loves India! https://t.co/mlvJ51l8XJ