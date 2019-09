अफगानिस्तान में आतंकरोधी अभियान में मारा गया लादेन का बेटा हमजा, अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुष्टि

वाशिंगटन। अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों के वापस बुलाने के फैसले के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के बेटे को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ट्रंप ने शनिवार को लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन (30) की मौत की पुष्टि की।

ट्रंप ने बताया कि हमजा को अफगानिस्तान-पाकिस्तान इलाके में अमरीकी सैनिकों ने आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान मार गिराया था।

अपने एक बयान में ट्रंप ने बताया है कि अलकायदा का शीर्ष नेता और ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में अमरीका के आतंकवाद रोधी अभियान में मारा गया।

हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि हमजा की मौत कब और कहां हुई। हमजा पर 10 लाख अमरीकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमजा बिन लादेन के मारे जाने से अलकायदा में न सिर्फ नेतृत्व की कमी हुई है, बल्कि इसके महत्वपूर्ण अभियानों को भी कमजोर कर दिया गया है।

