अमेरिका में मौसम का कहर: आंधी-तूफान और बारिश से भारी तबाही, बिजली गिरने से युवक की मौत

US Weather: कोरोना ( coronavirus ) की मार झेल रहे अमेरिका ( America ) में मौसम का जमकर कहर बरपा है। कई दक्षिणी राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश ( Heavy Rain ) ने भारी तबाही मचाई है। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। accuweather के मुताबिक, दक्षिण कैरोलिना में भयंकर तूफान के चलते काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच कार निकाल रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। चेस्टर काउंटी कोरोनर के अधिकारियों ने युवक की पहचान 32 वर्षीय सिरमोरियो डेविस के रूप में हुई है।

बता दें कि राज्य के उत्तरी हिस्सें में मंगलवार से कई तूफान सक्रिय हुए। इसमें सबसे खतरनाक तूफान जिसका नाम EF-2 है। 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान ने काफी बड़ी तबाही मचाई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान ने यूनियन काउंटी से फ्लोरेंस काउंटी तक गेंदों के आकार के ओले भी गिरे।

#BREAKING: Chester County coroner identified the victim struck and killed by lightning as 32-year-old Sirmorio Davis. His friends provided me with this picture. @wcnc pic.twitter.com/fvD1uZpLhE