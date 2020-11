बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, भारत ने जताई गंभीर चिंता

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से पूर्वी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जारी हिंसा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि पूर्वी बांग्लादेश के मुरादनगर क्षेत्र के कमिला में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट हमारे पास आई है। बांग्लादेश में हमारे उच्चायोग के अधिकारी और वहां के स्थानीय अधिकारी इन घटनाओं को लेकर लगातार संपर्क में हैं। उच्चायोग के अधिकारियों ने हिंसक घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है।

We have been informed that law enforcement authorities are investigating the outbreak of violence. They also continue to remain vigilant to prevent any untoward disturbance: Anurag Srivastava, Official Spokesperson, Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/KJX2t6JKWh