समुद्र के किनारे शादी का जोड़ा करा रहा था Photoshoot, अचानक एक लहर ने दोनों की जान खतरे में डाली

वाशिंगटन। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) ने अब सोशल गैथरिंग ( Social gatherings) को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ऐसे में कई कार्यक्रमों को लोग टाल रहे हैं या इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐहतियात बरतते हुए अपने कार्यक्रमों को तय तारीख पर मना रहे हैं। उन्होंने कोरोना के साथ जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया है।

TO THE RESCUE: Lifeguards saved a wedding couple that was swept into the Pacific Ocean while taking photos in Southern California. https://t.co/mScYDkMWmh pic.twitter.com/RTvJQmzFC2