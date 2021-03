स्पेस में बनने जा रहा दुनिया का पहला लग्जरी होटल, रेस्तरां से लेकर स्पा और सिनेमा हॉल रहेगा मौजूद

नई दिल्ली। देश और दुनिया में आपने कई तरह के होटलों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब स्पेस ( Space )यानी अंतरिक्ष में भी एक लग्जरी होटल( Luxury Hotel ) बनने जा रहा है।

धरती के बाहर बनने वाला ये पहला होटल होगा। खास बता यह है कि इस होटल में स्पा से लेकर सिनेमा हॉल तक सबकुछ एक छत के नीचे मिलेगा। आईए जानते हैं कैसा होगा ये होटल और क्या-क्या सुविधाएं होंगी शामिल।

सबकुछ योजना के मुताबिक रहा तो अब से चार साल बाद 2025 में धरती की निचली कक्षा में दुनिया का पहला धरती के बाहर होटल बनकर तैयार होगा।

