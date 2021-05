अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़, जानिए क्या है इसका आकार

नई दिल्ली। बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका ( Antarctica ) से बड़ी खबर सामने आई है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर तेजी से गर्म हो रही है। इसके चलते बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड पिघल रहे हैं। अब अंटार्कटिका के तट से एक विशालकाय हिमखंड ( Iceberg ) टूट गया है। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है।

उपग्रहों और विमानों से ली गईं तस्वीरों के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा है और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि आइसबर्ग ए-76 अंटार्कटिका में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटा और अब वेडेल सागर पर तैर रहा है।

A giant slab of ice bigger than the entire state of Goa has sheared off from the frozen edge of Antarctica into the Weddell Sea, becoming the largest iceberg afloat in the world